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Сутички в Одеському медуніверситеті: постраждав коп, затримали 51 особу

В Одесі невідомі увірвалися до будівлі ректорату національного медичного університету та намагалися перешкодити проведенню засідання наглядової ради закладу. Поліція затримала понад 50 осіб.

Сутички в Одеському медуніверситеті

– За кілька годин після початку засідання до будівлі увірвались невідомі особи, які використовували сльозогінний газ і силовими методами зірвали засідання, – повідомили у МОЗ України.

За його даними, внаслідок сутичок постраждали 28 людей: 26 дорослих отримали допомогу амбулаторно, ще одного дорослого і дитину госпіталізували в стані середньої важкості.

Водночас, за даними поліції, під час сутичок постраждав лише їхній співробітник. Вирішується питання про відкриття провадження за ст. 345 ККУ – Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

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Правоохоронці затримали 51 учасника сутичок на території медуніверситету.

Попередньо їхні дії кваліфікуються як хуліганство (ст. 296 ККУ).

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Сутички в Одеському медуніверситеті: постраждав коп, затримали 51 особу / 3 фотографии

У листопаді 2018 року під час зіткнень в Одесі на місці незаконного будівництва затримали 19 осіб

Фото: Думская

Джерела: Нацполіція, МОЗ

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