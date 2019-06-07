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Факты / Происшествия

Под Киевом взорвалось авто с 3-летним ребенком – он в реанимации

В Киевской области в результате взрыва в автомобиле пострадали два человека, в том числе ребенок.

Под Киевом взорвалось авто с 3-летним ребенком – он в реанимации

В поселке Кожанка Киевской области водитель Hyundai Elantra припарковал автомобиль возле собственного дома, после чего прогремел взрыв. В результате чего серьезно пострадали два человека, в том числе 3-летний мальчик, который находился в салоне.

Ребенка госпитализировали с 40% ожогов тела. Его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

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Водитель получил ожоги обеих рук.

– В салоне автомобиля взорвался газовый баллон, где находился водитель и его 3-летний сын, – отметили в полиции.

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Под Киевом взорвалось авто с 3-летним ребенком – он в реанимации / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в городе Линчепинг (Швеция) произошел взрыв, в результате которого несколько человек получили ранения.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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