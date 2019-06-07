В Киевской области в результате взрыва в автомобиле пострадали два человека, в том числе ребенок.
В поселке Кожанка Киевской области водитель Hyundai Elantra припарковал автомобиль возле собственного дома, после чего прогремел взрыв. В результате чего серьезно пострадали два человека, в том числе 3-летний мальчик, который находился в салоне.
Ребенка госпитализировали с 40% ожогов тела. Его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.
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Водитель получил ожоги обеих рук.
– В салоне автомобиля взорвался газовый баллон, где находился водитель и его 3-летний сын, – отметили в полиции.
Под Киевом взорвалось авто с 3-летним ребенком – он в реанимации / 2 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в городе Линчепинг (Швеция) произошел взрыв, в результате которого несколько человек получили ранения.
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