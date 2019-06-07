У Київській області внаслідок вибуху автомобіля постраждали дві людини, зокрема дитина.

У селищі Кожанка Київської області водій Hyundai Elantra припаркував автомобіль біля власного будинку, після чого прогримів вибух. Внаслідок чого серйозно постраждали дві людини, зокрема 3-річний хлопчик.

Дитину госпіталізували з 40% опіками тіла. Дитина знаходиться у важкому стані в реанімацію.

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Водій отримав опіки обох рук.

– У салоні автомобіля вибухнув газовий балон, де знаходився водій і його 3-річний син, – зазначили в поліції.









Під Києвом вибухнуло авто із 3-річним хлопчиком – він в реанімації / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у місті Лінчепінг (Швеція) стався вибух, у результаті якого кілька людей отримали поранення.