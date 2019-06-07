В городе Линчепинг (Швеция) произошел взрыв, в результате которого несколько человек получили ранения.

В городе Линчепинг (Швеция) неподалеку от многоквартирного дома произошел мощный взрыв. В результате происшествия ранены четверо человек.

От взрыва в ближайших домах выбило стекла и разрушило балконы.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, взрывотехники и около 15 машин скорой помощи. Территорию взрыва оцепили.

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Сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия и причины взрыва, а также тип взрывного устройства.

#URGENTE Fuerte explosión en un edificio de apartamentos de la localidad sueca de #Linköping, suroeste de Estocolmo. Ambulancias, bomberos y policía en la zona. Una persona herida hospitalizada. Se desconocen las causas pero se teme que sea una manipulación ilegal de explosivos. pic.twitter.com/1Y1uKFcxd7 — JM Noticias (@JMNoticias) 7 июня 2019 г.

К слову, в США неподалеку от Белого дома сотрудники секретной службы открыли огонь по нарушителю, который пытался попасть на закрытую территорию.

Источник: Expressen

Фото: JM Noticias