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На Закарпатье лесовоз упал в реку, погибли пять человек

В Закарпатской области водитель лесовоза не справился с управлением и упал с горы в реку.

На Закарпатье лесовоз упал в реку, погибли пять человек

Пятеро жителей села Тарасовка Закарпатской области погибли в результате падения лесовоза с горы.

ДТП произошло из-за непогоды. Водитель лесовоза не смог справиться с управлением из-за сильной грозы.

Читайте: Под Одессой мужчина изнасиловал беременную женщину

Тела четырех погибших были найдены, поиски пятого продолжаются.

Двое погибших являлись сотрудниками лесхоза.

Напомним, в результате ДТП вблизи города Щецин в Польше погибли шесть человек.

Источник: Новини Закарпаття

Фото: Dreamstime

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