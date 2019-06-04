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Смерть ребенка, подмытые дороги, уничтоженный урожай: последствия наводнений на Закарпатье

На Закарпатье подсчитывают убытки и анализируют последствия наводнений. Большая вода унесла жизни 10-летнего мальчика, который упал в реку. Разрушены и повреждены 17 мостов, уничтожено километры береговых укреплений и дамб, подмыто дороги.

Вода вторую неделю стоит в огородах и теплицах. Урожай, говорят селяне, уже не спасти.

Чрезвычайники до сих пор откачивают воду из залитых мутью колодцев. Пострадавшие очищают от ила мокрые дома.

Убытки в каждой пострадавшей семье – на десятки тысяч гривен. Специальные комиссии зафиксировали причиненный ущерб. Но на достойную компенсацию от государства люди и не надеются.

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Общую сумму ущерба в области еще подсчитывают. Предварительно, это несколько сотен миллионов гривен. Их надо на восстановление уничтоженных мостов, береговых укреплений и дамб. Область будет просить деньги из резервного фонда госбюджета.

К слову, на Прикарпатье умерла женщина. Скорая помощь не успела из-за разрушенного моста.

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