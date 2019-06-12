У Закарпатській області водій лісовоза не впорався з керуванням і впав з гори в річку.

П’ятеро жителів села Тарасівка Закарпатської області загинули в результаті падіння лісовоза з гори.

ДТП сталася через негоду. Водій лісовоза не зміг впоратися з керуванням через сильну грозу.

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Тіла чотирьох загиблих були знайдені, пошуки п’ятого тривають.

Двоє загиблих були співробітниками лісгоспу.

В ДСНС повідомили, що загиблі особи 1964, 1963, 1981, 1991 та 1992 років народження.

До пошукових робіт залучалося 53 чоловіки та п’ять одиниць техніки. З них від ДСНС вісім чоловік особового складу та дві одиниці техніки.





















На Закарпатті лісовоз впав у річку, загинули п’ятеро людей / 5 фотографий

Нагадаємо, у травні в селі Бистрець у Верховинському районі Івано-Франківської області автомобіль з туристами впав у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м. В результаті аварії три людини загинули.

Джерело: Новини Закарпаття