В Сумах 17-летний парень совершил самоубийство, выпрыгнув с пятого этажа жилого дома.

Тело 17-летнего парня, погибшего из-за падения с пятого этажа, обнаружили утром 13 июня у девятиэтажки №42/1 по улице Героев Крут в Сумах.

По словам сотрудника отдела коммуникации областной полиции Владимира Крупецких, парень жил в этом доме и выпал из своей квартиры на пятом этаже.

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Одна из версий трагедии – подросток покончил с собой из-за неудовлетворительных результатов ВНО.

Полиция проверяет эту и другие версии, после чего, вероятно, будет открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ – Убийство с пометкой самоубийство.

Напомним, 12 июня в Киеве 19-летний парень совершил самоубийство, выбросившись из окна шестого этажа девятиэтажки.