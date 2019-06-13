У Сумах 17-річний юнак вчинив самогубство, вистрибнувши з п’ятого поверху житлового будинку.

Тіло 17-річного юнака, який загинув через падіння з п’ятого поверху, виявили вранці 13 червня біля дев’ятиповерхівки №42/1 на вулиці Героїв Крут у Сумах.

За словами співробітника відділу комунікації обласної поліції Володимира Крупецьких, хлопець жив у цьому будинку і випав із своєї квартири на п’ятому поверсі.

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Одна із версій трагедії – підліток наклав на себе руки через незадовільні результати ЗНО.

Поліція перевіряє цю та інші версії, після чого, ймовірно, буде відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Вбивство з приміткою самогубство.

Нагадаємо, 12 червня у Києві 19-річний хлопець наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна шостого поверху дев’ятиповерхівки