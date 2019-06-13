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Факты / Происшествия

Под Киевом утонула женщина с 5-летним сыном

Возле села Блидча Киевской области утонула женщина с пятилетним сыном.

Под Киевом утонула женщина с 5-летним сыном

Под Киевом на реке Тетерев утонула женщина с ребенком.

Мать с двумя детьми пошла купаться на реку. По словам очевидцев, она была в состоянии алкогольного опьянения.

Во время того, как мать с пятилетним сыном купалась, другой ребенок был на берегу. Он видел, как его родные начали тонуть.

Женщина с мальчиком пытались выбраться на берег, но все попытки были напрасными.

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Спасатели вторые сутки проводят поиски на реке Тетерев. За это время тело женщины было найдено, а пятилетнего мальчика продолжают искать.  Поиски осложняет сильное течение и большое количество затонувших остатков древесины.

К слову, в Винницкой области в пруду утонули двое детей – 10-летняя девочка и 6-летний мальчик.

Источник: Информатор

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