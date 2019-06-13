Біля села Блідча Київської області потонула жінка з п’ятирічним сином.

Під Києвом на річці Тетерів потонула жінка з дитиною.

Мати з двома дітьми пішла купатися на річку. За словами очевидців, вона була у стані алкогольного сп’яніння.

Під час того, як мати з п’ятирічним сином купалася, інша дитина була на березі та бачила, як його рідні почали тонути.

Жінка з хлопчиком намагалися вибратися на берег, але всі спроби були марними.

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Рятувальники другу добу проводять пошуки на річці Тетерів. За цей час тіло жінки було знайдено, а п’ятирічного хлопчика продовжують шукати. Пошуки ускладнює сильна течія і велика кількість затонулих залишків деревини.

До речі, на Вінниччині у ставку потонули двоє дітей – 10-річна дівчинка та 6-річний хлопчик.