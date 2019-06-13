В Консультативно-диагностическом центре Соломенского района, по адресу улица Гарматная, 36 умерла пожилая женщина. Погибшая ждала в очереди к врачу, ей внезапно стало плохо и она скончалась на месте.

В Соломенском районе Киева женщина умерла в очереди к врачу.

По словам родственников погибшей, они привезли женщину в поликлинику, где она ждала своей очереди к врачу на третьем этаже медучреждения. В какой-то момент ей стало плохо и она умерла прямо на лавочке перед кабинетом доктора.

Родные добавили, что у погибшей не было каких-либо серьезных заболеваний, но накануне смерти она жаловалась на слабость. Родственники были весьма раздосадованы тем, что «скорая» отказалась приехать на их вызов, ровно как и на звонки сотрудников самой поликлиники. Такое отношение они считают неприемлемым.













В Киеве женщина умерла в очереди к врачу / 3 фотографии

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На месте работала следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Напомним, в Иркутске мужчина пришел сдать анализы, занял очередь, но не дождавшись приема врача, пошел в туалет и покончил с собой.