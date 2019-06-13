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Факти / Надзвичайні події

У Києві жінка померла у черзі до лікаря

В Консультативно-діагностичному центрі Солом’янського району, за адресою вулиця Гарматна, 36 померла жінка похилого віку. Загибла чекала в черзі до лікаря, їй раптово стало погано і вона померла на місці.

У Києві жінка померла у черзі до лікаря

В Солом’янському районі Києва жінка померла у черзі до лікаря.

За словами родичів загиблої, вони привезли жінку в поліклініку, де вона чекала своєї черги до лікаря на третьому поверсі медустанови. Об 11.00 їй стало погано і жінка померла прямо на лавочці перед кабінетом лікаря.

Рідні додали, що у загиблої не було серйозних захворювань, але напередодні смерті вона скаржилася на слабкість організму.

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У Києві жінка померла у черзі до лікаря / 3 фотографии

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На місці працювала слідчо-оперативна група. Деталі події встановить слідство.

Нагадаємо, в Іркутську чоловік прийшов здати аналізи, зайняв чергу, але не дочекавшись прийому лікаря, пішов в туалет і наклав на себе руки.

Джерело: Інформатор

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