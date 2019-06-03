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Раненый полицейскими пятилетний мальчик умер в больнице

Пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого, которого ранили полицейские выстрелом в голову, скончался в столичной больнице.

Дитина в лікарні

В больнице Киева умер пятилетний мальчик, раненный 1 июня полицейскими в Киевской области.

По словам руководителя пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Натальи Вишневской, ребенок умер, не приходя в сознание, после перенесенной операции.

Информацию о смерти ребенка подтвердили также в больнице и бабушка мальчика.

Следователи ГБР сообщили двум полицейским патрульной полиции №1 Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области по факту причинения неосторожного тяжкого телесного повреждения ребенку.

Сейчас Голосеевский райсуд избирает им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Напомним, трагедия произошла 31 мая – в Переяславе-Хмельницком пятилетний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. По подозрению в ранении ребенка ГБР задержало двух полицейских, которые предварительно были в состоянии алкогольного опьянения, когда в нерабочее время стреляли неподалеку от места, где гуляли дети.

Источники: ДБР, УНИАН

Фото: Dreamstime

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