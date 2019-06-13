В ДТП в Польше погибли трое украинцев, еще один пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Авария, во время которой погибли трое украинцев, произошла в Польше в Мендзижецком уезде.

В больницу были доставлены двое пострадавших, но один из них умер во время операции. 19-летний гражданин Украины находится в тяжелом состоянии.

ДТП произошло на трассе местного значения между населенными пунктами Пщев и Новое Гожицко.

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Водитель Opel Astra потерял управление, после чего автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

Погибшим украинцам было от 31 до 38 лет.

Напомним, ранее в масштабном ДТП в Польше погибли шесть человек.

Источник: Republika