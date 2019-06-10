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Факты / Происшествия

В масштабном ДТП в Польше погибли шесть человек

В результете ДТП вблизи города Щецин в Польше погибли шесть человек.

ДТП у Польщі

В Польше на автомагистрали А6 грузовик столкнулся с шестью автомобилями. После удара несколько машин загорелись.

После того, как спасатели потушили огонь, были обнаружены тела шести погибших.\

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Еще 16 человек госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии.

Причины аварии устанавливает полиция.

 

Напомним, в Винницкой области грузовик, перевозивший химикаты, упал в приток реки Рось.

Источник: Tvn24.pl

Фото: скин видео Tvn24.pl

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