В результете ДТП вблизи города Щецин в Польше погибли шесть человек.
В Польше на автомагистрали А6 грузовик столкнулся с шестью автомобилями. После удара несколько машин загорелись.
После того, как спасатели потушили огонь, были обнаружены тела шести погибших.\
Читайте: Младшая дочь Анатолия Гриценко попала в ДТП
Еще 16 человек госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии.
Причины аварии устанавливает полиция.
Samochod osobowy po uderzeniu w ciężarówkę przy prędkości 260 km/h.
Ku przestrodze… pic.twitter.com/JPoVxKTCgy
— Bartek Piekarski (@BartekPiekarski) 10 июня 2019 г.
Напомним, в Винницкой области грузовик, перевозивший химикаты, упал в приток реки Рось.
Источник: Tvn24.pl
Фото: скин видео Tvn24.pl