В результете ДТП вблизи города Щецин в Польше погибли шесть человек.

В Польше на автомагистрали А6 грузовик столкнулся с шестью автомобилями. После удара несколько машин загорелись.

После того, как спасатели потушили огонь, были обнаружены тела шести погибших.\

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Еще 16 человек госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии.

Причины аварии устанавливает полиция.

Samochod osobowy po uderzeniu w ciężarówkę przy prędkości 260 km/h.

Ku przestrodze… pic.twitter.com/JPoVxKTCgy — Bartek Piekarski (@BartekPiekarski) 10 июня 2019 г.

Напомним, в Винницкой области грузовик, перевозивший химикаты, упал в приток реки Рось.

Источник: Tvn24.pl

Фото: скин видео Tvn24.pl