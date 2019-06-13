У ДТП в Польщі загинули троє українців, ще один постраждалий у тяжкому стані був госпіталізований.
Аварія, під час якої загинули троє українців, сталася в Польщі в Мєндзижецькому повіті.
До лікарні було доправлено двоє постраждалих, але один з них помер під час операції. 19-річний громадянин України перебуває у тяжкому стані.
ДТП сталася на трасі місцевого значення між населеними пунктами Пщев і Нове Гожицько.
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Водій Opel Astra втратив керування, після чого автомобіль з’їхав з дороги і врізався у дерево.
Загиблим українцям було від 31 до 38 років.
Нагадаємо, раніше у масштабній ДТП в Польщі загинули шестеро людей.
Джерело: Republika
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