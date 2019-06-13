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Факти / Надзвичайні події

У Польщі в ДТП загинули троє українців, ще один у тяжкому стані

У ДТП в Польщі загинули троє українців, ще один постраждалий у тяжкому стані був госпіталізований.

У Польщі в ДТП загинули троє українців, ще один у тяжкому стані

Аварія, під час якої загинули троє українців, сталася в Польщі в Мєндзижецькому повіті.

До лікарні було доправлено двоє постраждалих, але один з них помер під час операції. 19-річний громадянин України перебуває у тяжкому стані.

ДТП сталася на трасі місцевого значення між населеними пунктами Пщев і Нове Гожицько.

Читайте: У ДТП з двома мотоциклами на Луганщині загинули три підлітка

Водій Opel Astra втратив керування, після чого автомобіль з’їхав з дороги і врізався у дерево.

Загиблим українцям було від 31 до 38 років.

Нагадаємо, раніше у масштабній ДТП в Польщі загинули шестеро людей.

Джерело: Republika

Фото: Dreamstime

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