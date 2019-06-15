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Факты / Происшествия

Под Одессой пропала 11-летняя девочка – ищут полиция и Нацгвардия

В Одесской области продолжаются поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая 13 июня ушла в танцевальный кружок и до сих пор не вернулась домой.

Під Одесою зникла 11-річна дівчинка

В операции по поиску 11-летней девочки участвуют полицейские из пяти ближайших к Ивановке райотделов полиции, 100 нацгвардейцев, десятки работников ГСЧС и более ста волонтеров.

Прочесывают поля, лесополосы, овраги и заброшенные здания.

На въезде в райцентр работают посты полиции.

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Для поиска ребенка привлекли также самолеты местного аэроклуба, оснащенные видеокамерами.

Полиция открыла производство по п.2 ч.2 ст.115 УКУ – Умышленное убийство.

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Под Одессой пропала 11-летняя девочка – ищут полиция и Нацгвардия / 5 фотографий

К слову, недавно на Киевщине мать, которую лишили родительских прав, похитила из садика двух сестер – трех и пяти лет.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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