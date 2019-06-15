В Одеській області тривають пошуки 11-річної Дарини Лукяненко, яка 13 червня пішла до танцювального гуртка і досі не повернулася додому.
В операції з пошуку 11-річної дівчинки беруть участь поліцейські з п’яти найближчих до Іванівки райвідділів поліції, 100 нацгвардійців, десятки працівників ДСНС та більше ста волонтерів.
Прочісують поля, лісосмуги, яри та занедбані будівлі.
На в’їзді до райцентру працюють пости поліції.
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Для пошуку дитини долучили також літаки місцевого аероклубу, борти яких оснащені відеокамерами.
Поліція відкрила провадження за п.2 ч.2 ст.115 ККУ – Умисне вбивство.
Під Одесою зникла 11-річна дівчинка – шукають поліція і Нацгвардія / 5 фотографий
До слова, нещодавно на Київщині мати, яку позбавили батьківських прав, викрала з дитсадка двох сестер – трьох і п’яти років.
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