В Одеській області тривають пошуки 11-річної Дарини Лукяненко, яка 13 червня пішла до танцювального гуртка і досі не повернулася додому.

В операції з пошуку 11-річної дівчинки беруть участь поліцейські з п’яти найближчих до Іванівки райвідділів поліції, 100 нацгвардійців, десятки працівників ДСНС та більше ста волонтерів.

Прочісують поля, лісосмуги, яри та занедбані будівлі.

На в’їзді до райцентру працюють пости поліції.

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Для пошуку дитини долучили також літаки місцевого аероклубу, борти яких оснащені відеокамерами.

Поліція відкрила провадження за п.2 ч.2 ст.115 ККУ – Умисне вбивство.





















Під Одесою зникла 11-річна дівчинка – шукають поліція і Нацгвардія / 5 фотографий

До слова, нещодавно на Київщині мати, яку позбавили батьківських прав, викрала з дитсадка двох сестер – трьох і п’яти років.