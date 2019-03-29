Вечером 28 марта в провинции Комо (Италия) столкнулись два поезда.
На станции Инвериго в провинции Комо в Италии два поезда столкнулись лоб в лоб.
В результате аварии минимум 50 человек получили травмы.
В Министерстве инфраструктуры и транспорта Италии рассказали, что вероятной причиной аварии стал человеческий фактор – один из поездов ехал на запрещающий сигнал семафора.
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Машинист вовремя увидел приближающий на встречу поезд и резко затормозил.
Отмечается, что на данном участке железнодорожной линии не сработала система безопасности SCMT, которая могла предотвратить столкновение.
На место прибыли медики, пожарные и два спасательных вертолета.
Все пострадавшие получили медицинскую помощь.
К слову, 28 марта на Бориспольском шоссе под Киевом столкнулись одновременно девять автомобилей.
Источник: Leggo
Фото: Vigili del Fuoco