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В Италии столкнулись два поезда, более 50 пострадавших

Вечером 28 марта в провинции Комо (Италия) столкнулись два поезда.

В Италии столкнулись два поезда, более 50 пострадавших

На станции Инвериго в провинции Комо в Италии два поезда столкнулись лоб в лоб.

В результате аварии минимум 50 человек получили травмы.

В Министерстве инфраструктуры и транспорта Италии рассказали, что вероятной причиной аварии стал человеческий фактор – один из поездов ехал на запрещающий сигнал семафора.

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Машинист вовремя увидел приближающий на встречу поезд и резко затормозил.

Отмечается, что на данном участке железнодорожной линии не сработала система безопасности SCMT, которая могла предотвратить столкновение.

На место прибыли медики, пожарные и два спасательных вертолета.

Все пострадавшие получили медицинскую помощь.

К слову, 28 марта на Бориспольском шоссе под Киевом столкнулись одновременно девять автомобилей.

Источник: Leggo

Фото: Vigili del Fuoco

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