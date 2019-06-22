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Факты / Происшествия

В Ивано-Франковской области молния убила троих человек

В Ивано-Франковской области молния убила троих людей, которые стояли на остановке.

В Ивано-Франковской области молния убила троих человек

В селе Беньковцы Ивано-Франковской области молния попала в остановку, где находились пять человек.

В результате удара трое мужчин погибли на месте происшествия, а две женщины госпитализированы,сообщает Нацполиция.

Молния попала в остановку, которая состоит из металлических конструкций.

Одна из пострадавших стояла чуть дальше от других людей и объяснила, что от мгновенного удара ее отбросило на землю, а когда поднялась, то мужчины признаков жизни не подавали.

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Погибшие (1954, 1963 и 1985 года рождения) из Львовской области приехали к родственникам.

Напомним, в Тернопольской области шаровая молния залетела в дом и взорвалась.

Источник: Нацполиция

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