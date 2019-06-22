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Факти / Надзвичайні події

На Івано-Франківщині блискавка убила трьох людей

На Івано-Франківщині блискавка вбила трьох людей, які стояли на зупинці.

На Івано-Франківщині блискавка убила трьох людей

У селі Беньківці на Івано-Франківщині блискавка потрапила у зупинку, де перебували п’ятеро осіб.

У результаті удару троє чоловіків загинули на місці події, а дві жінки госпіталізовані, повідомляє Нацполіція.

Блискавка влучила у зупинку, яка складається з металевих конструкцій.

Одна з постраждалих стояла трохи далі від інших людей і пояснила, що від миттєвого удару її відкинуло на землю, а коли піднялася, то чоловіки вже не мали ознак життя.

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Загиблі (1954, 1963 і 1985 року народження) з Львівської області приїхали до родичів.

Нагадаємо, на Тернопільщині кульова блискавка залетіла в будинок і вибухнула.

Джерело: Нацполіція

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