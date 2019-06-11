В Украине бушует стихийное лето 2019. В поселке Красиев на Тернопольщине подтопило десятки жилых домов и 7 гектаров приусадебных участков. Спасала ситуацию оперативная группа чрезвычайников.

Рекорд осадков был установлен на Кировоградщине. В Гайвороне за сутки выпало 100 мм осадков – это почти 100 литров воды на 1 кв. метр – больше месячной нормы за один день.

В Каменце-Подольском вода буквально сорвала мостовую на улицах города. Старая канализация города-музея не выдержала нагрузки. Водители едва успевали оставить машины, которые превращались в корабли.

Ливень накрыл и Черновцы. Буковину вообще дожди не пожалели – затоплено село Большой Кучур и соседний Тисовец. Ну, а в Винницкой области всего пострадало село Мартыновка.

Беспощадный град прошелся в Хусте на Закарпатье, в Запорожье и на Херсонщине. В области свирепствовал еще и шквальный ветер. Небывалый шторм крушил теплицы на огородах селян и ломал деревья. Сносило крыши домов, пробивало потолки. По словам синоптиков – этот антициклон пришел к нам из России

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Непогода уже с начала недели начала собирать и смертельную жатву. В Винницкой области погибла многодетная мать. Ее снесло сильным течением. На Днепропетровщине трагедия произошла прямо во время фестиваля Козак Фест. Шквальный ветер сорвал со сцены металлическую конструкцию и бросил ее в многотысячную толпу. На месте погиб 48 летний мужчина. Двое пострадавших.

В Херсонской области во время грозы молния убила 17-летнюю девушку, на Волыни – 35-летнюю женщину. Это произошло в селе Мельники Волынской области. Погибшая пасла коров с мужем на поле. Почти мистическое совпадение, но после трагедии молния попала еще и в дом этой же семьи. Пробила стену, сожгла морозильную камеру и другие вещи домашнего быта.

Стихийное лето 2019. Смертельная молния в Украине и чего ожидать дальше

Молния за последний месяц убила до десятка человек. Но до сих пор далеко не все знают, как обезопасить себя от удара с неба.

Как вести себя во время грозы?

Прежде всего, стоит найти естественное укрытие, яму. Мобильный телефон выключить сразу, потому что трагедия в Мельниках могла случиться именно из-за него.

Собственный дом желательно оборудовать громоотводом. Именно из-за его отсутствия горят старые частные дома. Это стоит сделать еще и потому, что к такой аномальной погоде нам надо привыкать. По крайней мере, так говорят ученые, изучающие изменения климата.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в трех областях подтоплены сотни домов и разрушены переезды.