PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Германии два истребителя столкнулись в воздухе

В Германии два истребителя Eurofighter столкнулись в воздухе и потерпели крушение.

В Германии два истребителя столкнулись в воздухе

В Германии два истребителя Eurofighter столкнулись в воздухе. Катастрофа произошла во время тренировочного полета армейской авиации страны.

Факт инцидента подтверждает Министерство внутренних дел региона.

По информации СМИ, оба пилота успели катапультироваться, однако на данный момент нашли только одного из них.

ЧП произошло около 14.00 по местному времени. Место столкновения самолетов находится в 30 километрах к югу от города Гюстров.

Читайте: Четверо подозреваемых и суд в 2020: новые данные о катастрофе MH17

На опубликованном в СМИ видео можно увидеть два облака дыма в небе над горизонтом.

Напомним, в США неподалеку от Лос-Анджелеса истребитель упал на крышу дома.

Источник: N-TV, Ostseewelle

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Падение самолета Ан-2 в Полтавской области – пилоты чудом спаслись
Зеленский за обмен удерживаемых в ОРДЛО “хотя бы 10 на 10”
В Новой Зеландии столкнулись два самолета: есть жертвы
Авиакатастрофа в Польше: самолет упал в реку
Погибли 40 десантников и 9 членов экипажа. 5 лет авиакатастрофе ИЛ-76
Четверть украинских заробитчан могут переехать из Польши в Германию
Вертолет врезался в крышу небоскреба в Нью-Йорке
Людей спасали из воды: под Киевом экстренно сел АН-2
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка