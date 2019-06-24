В Германии два истребителя Eurofighter столкнулись в воздухе и потерпели крушение.

В Германии два истребителя Eurofighter столкнулись в воздухе. Катастрофа произошла во время тренировочного полета армейской авиации страны.

Факт инцидента подтверждает Министерство внутренних дел региона.

По информации СМИ, оба пилота успели катапультироваться, однако на данный момент нашли только одного из них.

ЧП произошло около 14.00 по местному времени. Место столкновения самолетов находится в 30 километрах к югу от города Гюстров.

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На опубликованном в СМИ видео можно увидеть два облака дыма в небе над горизонтом.

Напомним, в США неподалеку от Лос-Анджелеса истребитель упал на крышу дома.

Источник: N-TV, Ostseewelle