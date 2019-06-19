Следственная комиссия в Нидерландах озвучила новые результаты работы по делу катастрофы рейса MH17, которая произошла в 2014 году на востоке Украины.

Катастрофа рейса MH17, которая произошла над Донбассом в 2014 году, продолжает расследоваться Объединенной следственной группой, работающей в Нидерландах.

Сегодня, 19 июня, были объявлены новые результаты ее работы. Факты ICTV собрали самую важную информацию, которую озвучили сначала семьям погибших в самолете, потом общественности.

Прокуратура Нидерландов объявила о подозрении в совершении теракта четверым подозреваемым. Среди них трое россиян – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также один украинец – Леонид Харченко.

Синхронно с этим Служба безопасности Украины также объявила о подозрении этим лицам.

Нидерланды направят запросы в РФ и Украину с просьбой допросить подозреваемых по делу катастрофы MH17.

Со своей стороны генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что один из подозреваемых в пособничестве в совершении теракта, гражданин Украины Леонид Харченко, находится на временно оккупированной территории, и в случае его задержания и осуждения голландским судом приговор будет исполнятся на территории Украины.

Главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке вновь заявил, что следствие установило, что Российская Федерация предоставила зенитную установку, которая была использована, чтобы сбить МН17.

Следствие заявляет, что информация, которую предоставляет Российская Федерация по Буку и ракете недостаточна и не удовлетворяет потребности следствия.

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Украинская сторона со своей стороны заявила, что передает Нидерландам всю собранную информацию о катастрофе МН17.

Генпрокурор Юрий Луценко посоветовал россиянам, причастным к аварии авиалайнера рейса МН17, получить статус свидетеля под защитой. Также он заявил, что следующими подозреваемыми следствия будут лица от солдат ВС РФ до высшего военно-политического руководства России.

Определена дата суда по делу о катастрофе MH17 – его начало назначено на 9 марта 2020 года в Гааге. По прогнозам, суд над подозреваемыми в причастности к теракту может длиться год.

Напомним, 17 июля в небе над Донецкой областью произошла катастрофа самолета Боинг-777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс Амстердам – ​​Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса Бук. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них были гражданами Нидерландов.