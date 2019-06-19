Следственная комиссия в Нидерландах озвучила новые результаты работы по делу катастрофы рейса MH17, которая произошла в 2014 году на востоке Украины.
Катастрофа рейса MH17, которая произошла над Донбассом в 2014 году, продолжает расследоваться Объединенной следственной группой, работающей в Нидерландах.
Сегодня, 19 июня, были объявлены новые результаты ее работы. Факты ICTV собрали самую важную информацию, которую озвучили сначала семьям погибших в самолете, потом общественности.
- Прокуратура Нидерландов объявила о подозрении в совершении теракта четверым подозреваемым. Среди них трое россиян – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также один украинец – Леонид Харченко.
- Синхронно с этим Служба безопасности Украины также объявила о подозрении этим лицам.
- Нидерланды направят запросы в РФ и Украину с просьбой допросить подозреваемых по делу катастрофы MH17.
- Со своей стороны генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что один из подозреваемых в пособничестве в совершении теракта, гражданин Украины Леонид Харченко, находится на временно оккупированной территории, и в случае его задержания и осуждения голландским судом приговор будет исполнятся на территории Украины.
- Главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке вновь заявил, что следствие установило, что Российская Федерация предоставила зенитную установку, которая была использована, чтобы сбить МН17.
- Следствие заявляет, что информация, которую предоставляет Российская Федерация по Буку и ракете недостаточна и не удовлетворяет потребности следствия.
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- Украинская сторона со своей стороны заявила, что передает Нидерландам всю собранную информацию о катастрофе МН17.
- Генпрокурор Юрий Луценко посоветовал россиянам, причастным к аварии авиалайнера рейса МН17, получить статус свидетеля под защитой. Также он заявил, что следующими подозреваемыми следствия будут лица от солдат ВС РФ до высшего военно-политического руководства России.
- Определена дата суда по делу о катастрофе MH17 – его начало назначено на 9 марта 2020 года в Гааге. По прогнозам, суд над подозреваемыми в причастности к теракту может длиться год.
Напомним, 17 июля в небе над Донецкой областью произошла катастрофа самолета Боинг-777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса Бук. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них были гражданами Нидерландов.