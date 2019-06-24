У Німеччині два винищувачі Eurofighter зіткнулися у повітрі і зазнали катастрофи.
У Німеччині два винищувачі Eurofighter зіштовхнулися у повітрі. Катастрофа сталася під час тренувального польоту армійської авіації країни.
Факт інциденту підтверджує Міністерство внутрішніх справ регіону.
За інформацією ЗМІ, обидва пілоти встигли катапультуватися, проте на даний момент знайшли лише одного з них.
Надзвичайна подія сталася близько 14.00 за місцевим часом. Місце зіткнення літаків знаходиться за 30 кілометрів на південь від міста Гюстров.
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На опублікованому в мас-медіа відео можна побачити дві хмари диму в небі над горизонтом.
Нагадаємо, у США неподалік Лос-Анджелеса винищувач упав на дах будинку.
Джерело: N-TV, Ostseewelle