PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Жара в Киеве: в столице увеличилось количество вредных примесей в воздухе

В Киеве увеличилась концентрация вредных примесей в воздухе из-за аномальной жары.

Жара в Киеве: в столице увеличилось количество вредных примесей в воздухе

В Киеве с понедельника снова возросла концентрация диоксида азота и формальдегида в воздухе.

– Из-за погодных условий, которые наблюдались в Киеве в последнее время, происходило накопление вредных примесей загрязняющих веществ в приземном слое воздуха, – заявили в ГСЧС.

Читайте: Спасатели рассказали, когда в Киеве улучшится воздух

Ситуации может улучшиться в последние дни июня.

Ранее Факты ICTV писали, когда в Украине спадет аномальная жара. 

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Подозреваемый признался в убийстве 9-летнего Захара Черевко
Убийство 9-летнего Захара Черевко: подозреваемому избрана мера пресечения
В Киеве неизвестные забросали маршрутки коктейлями Молотова
Пробки в Киеве: причины и какая ситуация сейчас (КАРТА)
Убийство из мести: 9-летнего Захара Черевко били ножом и молотком
Когда выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета
Убийство Захара Черевко: на теле ребенка нашли более 20 ножевых ранений
9-летнего Захара Черевко в Киеве убил родственник из-за обиды
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка