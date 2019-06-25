PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Спека в Києві: у столиці зросла кількість шкідливих домішок у повітрі

У Києві зросла концентрація шкідливих домішок у повітрі через аномальну спеку.

Спека в Києві: у столиці зросла кількість шкідливих домішок у повітрі

У Києві з понеділка знову зросла концентрація діоксиду азоту та формальдегіду в повітрі.

– Через погодні умови, які спостерігалися в Києві останнім часом, відбувалося накопичення шкідливих домішок забруднюючих речовин у приземному шарі повітря, – заявили у ДСНС.

Читайте: Рятувальники розповіли, коли у Києві покращиться повітря

Ситуації може покращитися в останні дні червня.

Раніше Факти ICTV писали, коли в Україні спаде аномальная спека. 

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Підозрюваний зізнався у вбивстві 9-річного Захара Черевка
Вбивство 9-річного Захара Черевка: підозрюваному обрали запобіжний захід
У Києві невідомі закидали маршрутки коктейлями Молотова
Затори у Києві: причини та яка ситуація зараз (КАРТА)
Вбивство через помсту: 9-річного Захара Черевка били ножем та молотком
Коли вибори мера Києва та депутатів Київради
Вбивство Захара Черевка: на тілі дитини знайшли понад 20 ножових поранень
9-річного Захара Черевка в Києві вбив родич через образу
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка