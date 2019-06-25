В киевской многоэтажке произошла трагедия – 77-летний мужчина сначала убил прикованную к постели жену, а потом пытался совершить самоубийство, вонзив нож в живот.

На убийство жены и самоубийство киевского пенсионера толкнули бедность и одиночество.

Перед суицидом мужчина позвонил руководителю ОСМД и попросил вызвать правохранителей.

Когда соседи зашли в квартиру, пенсионер лежал на кухне с распоротым животом, а в комнате мертвое тело его 75-летней жены, рядом – записка со страшным признанием.

По предварительной версии полиции – мужчина задушил свою больную жену, а потом хотел совершить самоубийство.

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Соседи говорят, что семья хоть и не имела детей, но была образцом уважения и любви.

Однако несколько лет назад у женщины диагностировали рак желудка.

Он сам ухаживал за прикованной к постели женой, а мизерной пенсии едва хватало на то, чтобы не умереть с голоду.

Медикам удалось спасти пенсионера – он в реанимации.

Напомним, 23 июня в Киеве возле озера Вырлица было найдено тело разыскиваемого 9-летнего мальчика, который ушел брать интервью возле собственного дома.