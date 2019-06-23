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Факты / Происшествия

Не вернулся домой: в Киеве около озера нашли тело 9-летнего мальчика

В Киеве возле озера Вырлица было найдено тело разыскиваемого 9-летнего мальчика, который ушел брать интервью возле собственного дома.

Не вернулся домой: в Киеве около озера нашли тело 9-летнего мальчика

В Дарницком районе Киеве 22 июня исчез девятилетний Захар Черевко. Он вышел из дома около 20.00 и не вернулся. Вечером 23 июня стало известно, что его тело нашли возле озера Вырлица.

– Да, к сожалению, информация подтверждается, – сообщили в полиции.

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Правоохранители отмечают, что на месте работают следователи.

– По предварительной информации, мальчик был жестоко убит. На данный момент на месте работают криминалисты. Детали этого ужасного события устанавливаются, – сообщает Киев оперативный.

Напомним, подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко задержали сразу после обнаружения тела девочки 19 июня. Он признался полицейским в преступлении и рассказал подробности.

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