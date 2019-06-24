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9-летнего Захара Черевко в Киеве убил родственник из-за обиды

В Киеве задержали старшего брата 9-летнего Захара Черевко, которого нашли мертвым возле озера Вырлица. Его подозревают в убийстве ребенка.

убийство захара черевко

Начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что задержан подозреваемый в убийстве 9-летнего Захара Черевко, которого нашли в озере в Дарницком районе.

Подозреваемым оказался его старший брат. Мужчина 1989 года рождения жил отдельно с мамой.

Он рассказал, как убил мальчика и куда выбросил нож. Водолазы нашли все на дне озера.

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Также он сказал, что совершил убийство из-за обиды, но конкретную причину не назвал.

Полицейские сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве. Готовится обращение в суд для избрания меры пресечения.

Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Напомним, 23 июня в Киеве возле озера Вырлица было найдено тело разыскиваемого 9-летнего мальчика, который ушел брать интервью возле собственного дома.

Источник: 112 Украина

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