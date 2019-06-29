В Черновицкой области объявили в розыск мать 2-летнего ребенка, которого нашли мертвым в чемодане.
Полиция Черновицкой области объявила в розыск 21-летнюю уроженку Хмельницкого Пилявскую Анну Александровну, которая жила в Черновцах.
Она является матерью 2-летнего мальчика, которого нашли мертвым в чемодане.
Ее приметы:
- среднее телосложение;
- рост 160-170 сантиметров;
- темно-зеленый цвет глаз;
- темные волнистые волосы с красноватым оттенком;
- стрижка под каре;
- татуировка в виде короны на левой руке у запястья;
- татуировка в виде ловца снов с головами двух волков на предплечье.
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Всех, кому известна информация о местонахождении девушки, просят обращаться в полицию (номер 102), или по телефонам (0372) 59-14-02, (095) 676-24-04.
Напомним, 28 июня в Черновицкой области нашли чемодан, в котором обнаружили тело мертвого ребенка.