У Чернівецькій області оголосили у розшук матір 2-річної дитини, яку знайшли мертвою у валізі.
Поліція Чернівецької області оголосила у розшук 21-річну уродженку Хмельницького Пілявську Анну Олександрівну, яка мешкала у Чернівцях.
Вона є матір’ю 2-річного хлопчика, якого знайшли мертвим у валізі.
Її прикмети:
- середня статура;
- зріст 160-170 сантиметрів;
- темно-зелений колір очей;
- темне хвилясте волосся з червонуватим відтінком;
- стрижка під каре;
- татуювання у вигляді корони на лівій руці біля зап’ястя;
- татуювання у вигляді ловця снів з головами двох вовків на передпліччі.
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Всіх, кому відома інформація про місце перебування дівчини, просять звертатися до поліції (номер 102), або за телефонами (0372) 59-14-02, (095) 676-24-04.
Нагадаємо, 28 червня у Чернівецькій області знайшли валізу, в якій виявили тіло мертвої дитини.