В Черновицкой области нашли чемодан с телом мертвого ребенка.

На окраине Черновцов прохожие обнаружили чемодан с телом мертвого ребенка.

– На месте происшествия полицейские обнаружили тело мертвого мальчика в возрасте примерно до трех лет. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, – рассказали в ГУНП в Черновицкой области.

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По данному данному факту следователи начали уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве правоохранители задержали 30-летнего педофила, который насиловал 6-летнего пасынка.