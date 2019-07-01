В Харьковской области 17-летний подросток погиб после празднования выпускного.

В Харьковской области в результате драки погиб 17-летний выпускник.

По словам бабушки жертвы, 29 июня около 23.00 ее внук вернулся домой после празднования выпускного в состоянии алкогольного опьянения и лег спать. Однако в 16.00 на следующий день женщина обнаружила тело подростка без признаков жизни.

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– 29 июня около 22.00 у школы в селе Тарановка между двумя 17-летними ребятами произошла ссора. Во время конфликта злоумышленник перекинул юношу через себя, тот упал и ударился головой об асфальт, – рассказали в ГУНП в Харьковской области.

Следователи открыли производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Подростку грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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