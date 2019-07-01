У Харківській області 17-річний підліток загинув після святкування випускного.

У Харківській області внаслідок бійки загинув 17-річний випускник.

За словами бабусі жертви, 29 червня близько 23.00 її онук повернувся додому після святкування випускного в стані алкогольного сп’яніння та ліг спати. Проте о 16.00 наступного дня жінка виявила тіло підлітка без ознак життя.

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– 29 червня близько 22.00 біля школи у селі Таранівка між двома 17-річними хлопцями сталася сварка. Під час конфлікту зловмисник перекинув юнака через себе, той впав та вдарився головою об асфальт, – розповіли у ГУНП у Харківської області.

Слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Підлітку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

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