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Факты / Происшествия

В Одесской области в результате пожара погибли четверо детей

В Одесской области из-за пожара в доме погибли четверо детей.

В Одесской области в результате пожара погибли четверо детей

В селе Черное Окнянського района Одесской области возник пожар в жилом доме.

– На месте происшествия спасатели обнаружили четырех погибших девочек. Матерей 2000 и 1996 годов рождения на момент пожара не было дома, они находились во дворе в состоянии алкогольного опьянения, – рассказали в ГСЧС. 

Во время пожара погибли две дочери 2017 и 2018 г.р. одной женщины и еще две девочки, также 2017 и 2018 г.р. другой матери.

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На месте происшествия работают психологи ГСЧС. Причина пожара и смерти устанавливаются.

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В Одесской области в результате пожара погибли четверо детей / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Хмельницкой области в результате пожара в жилом доме погиб 3-летний мальчик. Еще два человека пострадали.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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