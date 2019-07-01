В Одесской области из-за пожара в доме погибли четверо детей.

В селе Черное Окнянського района Одесской области возник пожар в жилом доме.

– На месте происшествия спасатели обнаружили четырех погибших девочек. Матерей 2000 и 1996 годов рождения на момент пожара не было дома, они находились во дворе в состоянии алкогольного опьянения, – рассказали в ГСЧС.

Во время пожара погибли две дочери 2017 и 2018 г.р. одной женщины и еще две девочки, также 2017 и 2018 г.р. другой матери.

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На месте происшествия работают психологи ГСЧС. Причина пожара и смерти устанавливаются.









В Одесской области в результате пожара погибли четверо детей / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Хмельницкой области в результате пожара в жилом доме погиб 3-летний мальчик. Еще два человека пострадали.