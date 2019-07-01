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Факты / Происшествия

Под Киевом младенца выкинули на помойку

В городе Узин Киевской области возле мусорного бака нашли замотанное тело новорожденного мальчика.

Под Киевом младенца выкинули на помойку

Под Киевом в городе Узин местные жители нашли возле мусорного бака тело новорожденного.

Предварительно, младенца выкинула мать. Сейчас ее разыскивает полиция.

Отчего произошла смерть ребенка, должна установить судебно-медицинская экспертиза. Предварительно, ребенок умер до начала физиологических родов.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

К слову, в Черновицкой области нашли чемодан с телом мертвого ребенка.

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