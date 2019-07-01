У місті Узин Київської області біля сміттєвого баку знайшли замотане тіло новонародженого хлопчика.

Під Києвом у місті Узин місцеві жителі знайшли біля сміттєвого баку тіло новонародженого.

Попередньо, немовля викинула матір. Зараз її розшукує поліція.

Що стало причиною смерті дитини, повинна встановити судово-медична експертиза. Попередньо, дитина померла до початку фізіологічних пологів.

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За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 115 ч. 2 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До речі, у Чернівецькій області знайшли валізу з тілом мертвої дитини.