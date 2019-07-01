PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Під Києвом немовля викинули на смітник

У місті Узин Київської області біля сміттєвого баку знайшли замотане тіло новонародженого хлопчика.

Під Києвом немовля викинули на смітник

Під Києвом у місті Узин місцеві жителі знайшли біля сміттєвого баку тіло новонародженого.

Попередньо, немовля викинула матір. Зараз її розшукує поліція.

Що стало причиною смерті дитини, повинна встановити судово-медична експертиза. Попередньо, дитина померла до початку фізіологічних пологів.

Читайте: На Одещині породілля викинула немовля у вигрібну яму

ÐÐ°ÑÑ Ð²ÑÐºÐ¸Ð½ÑÐ»Ð° Ð½Ð¾Ð²Ð¾ÑÐ¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð°Ð»ÑÑÐ¸ÐºÐ° Ð² Ð¼ÑÑÐ¾ÑÐ½ÑÐ¹ Ð±Ð°Ðº

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 115 ч. 2 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До речі, у Чернівецькій області знайшли валізу з тілом мертвої дитини.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як навчити дитину правилам поведінки з незнайомими людьми
Кров била фонтаном: на Київщині чоловік через зауваження перерізав хлопцеві горло (18+)
Пішли прогулятися до кар’єру: на Київщині втопився священик із донькою
Як подати на аліменти: документи та розміри виплат
Дитячі розваги стали трагедією! Дві дівчинки впали з недобудови, одна померла
10 хвилин під водою! На Вінничині борються за життя дівчинки, яку дістали з дна ставка
У Макса Коржа народився син – перше фото
Під Києвом потонула жінка з 5-річним сином
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка