У місті Узин Київської області біля сміттєвого баку знайшли замотане тіло новонародженого хлопчика.
Під Києвом у місті Узин місцеві жителі знайшли біля сміттєвого баку тіло новонародженого.
Попередньо, немовля викинула матір. Зараз її розшукує поліція.
Що стало причиною смерті дитини, повинна встановити судово-медична експертиза. Попередньо, дитина померла до початку фізіологічних пологів.
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За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 115 ч. 2 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
До речі, у Чернівецькій області знайшли валізу з тілом мертвої дитини.
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