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Раненый на Донбассе военный медик умер

Военный медик, которого ранили в результате обстрела боевиками санитарного авто на Донбассе, умер от полученных травм.

Військовиа медицина

В результате обстрела санитарного автомобиля боевиками погиб раненый военный медик.

После обстрела автомобиля в районе населенного пункта Водяное медик находился в критическом состоянии.

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– Военный медик, раненый во время обстрела боевиками из ПТРК автомобиля Hummer в районе населенного пункта Водяное, от полученных травм скончался, – говорится в сообщении.

К слову, 1 июля боевики обстреляли санитарный автомобиль сил ООС, из-за чего погиб один военный.

Источник: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

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