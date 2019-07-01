Вблизи населенного пункта Водяное российские оккупанты обстреляли санитарный автомобиль сил ООС. В результате обстрела погиб один военный, двое травмированы.

На Донбассе боевики обстреляли санитарный автомобиль ВСУ. Один военнослужащий погиб на месте, а двое получили ранения. Один из раненых – это военный медик, он находится в критическом состоянии.

Атака террористов произошла 1 июля в 10.50 утра. Боевики попали в санитарный автомобиль Хаммер из противотанковой управляемой ракеты.

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Командование Объединенных сил подчеркивает, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

– Коварный обстрел санитарного автомобиля со стороны российских оккупационных войск является очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм. Российские боевики подло бьют даже по санитарным автомобилям, оборудованным специальной маркировкой Красного креста, – отмечают в штабе ООС.

Напомним, 26 июня в Станице Луганской состоялся первый этап отвода украинских подразделений, во время которого военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ Станица Луганская.