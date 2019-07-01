Військовий медик, якого поранили у результаті обстрілу бойовиками санітарного авто на Донбасі, помер від отриманих травм.

У результаті обстрілу санітарного автомобіля бойовиками загинув поранений військовий медик.

Після обстрілу автомобіля в районі населеного пункту Водяне медик знаходився в критичному стані.

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– Військовий медик, поранений під час обстрілу бойовиками з ПТРК автомобіля Hummer в районі населеного пункту Водяне, від отриманих травм помер, – йдеться у повідомленні.

До слова, 1 липня бойовики обстріляли санітарний автомобіль сил ООС, через що загинув один військовий.

Джерело: Штаб ООС