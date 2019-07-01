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Факты / Происшествия

Вспышка и взрывы: неопознанный объект упал на Кипре

Неизвестный объект упал в северной части Кипра возле столицы Никосии.

Вспышка и взрывы: неопознанный объект упал на Кипре

Неизвестный объект упал и взорвался возле столицы Кипра Никосии. Люди в результате чрезвычайного происшествия не пострадали.

Очевидцы сообщают, что падение объекта сопровождалось вспышкой в небе и тремя громкими взрывами.

СМИ предполагают, что упавшим объектом могла быть зенитная ракета. Власти не отбрасываю такую версию, но также полагают, что в северной части острова мог упасть взорвавшийся военный самолет.

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Лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи заявил, что к крушению объекта, возможно, привели военные операции на Ближнем Востоке.

Напомним, в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, из-за которого погибли десятки людей.

Источник: Интерфакс

Фото: Onedio Gündem

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