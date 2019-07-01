Неизвестный объект упал в северной части Кипра возле столицы Никосии.

Неизвестный объект упал и взорвался возле столицы Кипра Никосии. Люди в результате чрезвычайного происшествия не пострадали.

Очевидцы сообщают, что падение объекта сопровождалось вспышкой в небе и тремя громкими взрывами.

СМИ предполагают, что упавшим объектом могла быть зенитная ракета. Власти не отбрасываю такую версию, но также полагают, что в северной части острова мог упасть взорвавшийся военный самолет.

Читайте: В США самолет врезался в ангар и разбился: погибли десять человек

Лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи заявил, что к крушению объекта, возможно, привели военные операции на Ближнем Востоке.

Напомним, в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, из-за которого погибли десятки людей.

Источник: Интерфакс

Фото: Onedio Gündem