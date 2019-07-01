Невідомий об’єкт упав у північній частині Кіпру біля столиці Нікосії.
Невідомий об’єкт упав і вибухнув біля столиці Кіпру Нікосії. Люди у результаті надзвичайної події не постраждали.
Очевидці повідомляють, що падіння об’єкта супроводжувалося спалахом у небі і трьома гучними вибухами.
ЗМІ припускають, що цим об’єктом могла бути зенітна ракета. Влада не відкидає таку версію, але також вважає, що у північній частині острова міг впасти військовий літак, що вибухнув.
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Лідер турків-кіпріотів Мустафа Акинджі заявив, що до падіння об’єкта, можливо, призвели військові операції на Близькому Сході.
Нагадаємо, у столиці Афганістану Кабулі прогримів вибух, через який загинули десятки людей.
Джерело: Інтерфакс
Фото: Onedio Gündem