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Факти / Надзвичайні події

Спалах і вибухи: неопізнаний об’єкт упав на Кіпрі

Невідомий об’єкт упав у північній частині Кіпру біля столиці Нікосії.

Спалах і вибухи: неопізнаний об’єкт упав на Кіпрі

Невідомий об’єкт упав і вибухнув біля столиці Кіпру Нікосії. Люди у результаті надзвичайної події не постраждали.

Очевидці повідомляють, що падіння об’єкта супроводжувалося спалахом у небі і трьома гучними вибухами.

ЗМІ припускають, що цим об’єктом могла бути зенітна ракета. Влада не відкидає таку версію, але також вважає, що у північній частині острова міг впасти військовий літак, що вибухнув.

Читайте: У США літак врізався в ангар і розбився: загинули десятеро людей

Лідер турків-кіпріотів Мустафа Акинджі заявив, що до падіння об’єкта, можливо, призвели військові операції на Близькому Сході.

Нагадаємо, у столиці Афганістану Кабулі прогримів вибух, через який загинули десятки людей.

Джерело: Інтерфакс

Фото: Onedio Gündem

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