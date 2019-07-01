В США в штате Техас в результате аварии двухмоторного самолета погибли десять человек.

В американском штате Техас разбился двухмоторный самолет Beechcraft BE-King Air 350.

Он врезался в ангар во время вылета из аэропорта города Эддисон на север от Далласа. Все десять человек, находившиеся на борту самолета, погибли.

Из них двое были членами экипажа, остальные – пассажирами.

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Самолет направлялся в Сент-Питерсберг, штат Флорида.

Во время аварии в частном ангаре никого не было. Самолет и вертолет, которые там находились, были повреждены.

Ранее Факты ICTV писали о том, что во Франции пассажирский самолет протаранил аэропорт.

Источник: NBC

Фото: Tweet Latest News