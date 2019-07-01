На Николаевщине в детском лагере Салют в Коблево массово госпитализировали детей.

В лагере Салют отравились дети. Сейчас здесь отдыхают за средства местного бюджета 114 детей из числа одаренных, сирот, участников АТО из Каменец-Подольского.

Известно, что сегодня в медицинское учреждение с пищевым отравлением были доставлены 16 детей. Другим врачи оказывали помощь на территории заведения.

30 июня около 40 детей пожаловались на одинаковые симптомы – тошнота, головокружение, высокая температура, однако в руководстве лагеря поначалу не обратило на это внимание.

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Начато уголовное производство из-за нарушения санитарных норм, которое наказывается штрафом до 1,7 тыс. грн или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Руководство Николаевской облгосадминистрации уверяет, что ситуация под контролем и на второе июля запланирован выезд комиссии по управлению здравоохранения.

Напомним, в городе Долинская Кировоградской области госпитализировано 11-летнюю девочку. У ребенка подозревают ботулизм.