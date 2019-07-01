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Факти / Надзвичайні події

У Коблево 16 дітей госпіталізували через отруєння в таборі

На Миколаївщині у дитячому таборі Салют у Коблево масово госпіталізували дітей.

У Коблево 16 дітей госпіталізували через отруєння в таборі

У таборі Салют отруїлися діти. Зараз тут відпочивають за кошти місцевого бюджету 114 дітей з числа обдарованих, сиріт, учасників АТО з Кам’янця-Подільського.

Відомо, що сьогодні до медичного закладу з харчовим отруєнням було доставлено 16 дітей. Іншим лікарі надавали допомогу на території закладу.

30 червня близько 40 дітей поскаржилися на однакові симптоми – нудота, запаморочення, висока температура, однак у керівництві табору спочатку не звернуло на це увагу.

Читайте: Як захиститися від ботулізму: Супрун розповіла про причини і профілактику

Розпочато кримінальне провадження через порушення санітарних норм, що карається штрафом до 1,7 тис. грн або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Керівництво Миколаївської облдержадміністрації запевняє, що ситуація під контролем і на друге липня заплановано виїзд комісії з управління охорони здоров’я.

Нагадаємо, у місті Долинська Кіровоградської області госпіталізовано 11-річну дівчинку. У дитини підозрюють ботулізм.

Джерело: Нацполіція

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