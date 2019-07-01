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Факты / Происшествия

Волонтер Марина Шеремет погибла в ДТП

Марина Шеремет погибла в аварии на Черниговщине. Известная волонтер скончалась на месте, ее муж Сергей находится в реанимации.

Волонтер Марина Шеремет погибла в ДТП

Марина Шеремет умерла в ДТП, которое произошло возле села Носовка на Черниговщине. Автомобиль вылетел в кювет и на скорости врезался в дерево. Женщина погибла на месте, а муж Сергей находится в реанимации.

У него диагностировали черепно-мозговую травму и травму руки. Он в сознании, но особо не разговаривает.

– Версий пока нет. Тормозного пути не было, они на скорости влетели в кювет и дерево. Дежурный сказал, что Марина как будто ударилась головой в боковое стекло. Полицию вызвали водители авто, которые проезжали мимо.

Сколько они там были, пока неизвестно, и как быстро Марина умерла определит судмедекспертиза, – рассказала знакомая семьи.

Напомним, нардеп и координатора группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук погиб 19 июня в результате огнестрельного ранением в голову.

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