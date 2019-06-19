В Киеве погиб народный депутат от Народного фронта Дмитрий Тымчук.

В Киеве нашли мертвым с огнестрельным ранением координатор группы Информационное сопротивление, депутата от Народного фронта Дмитрия Тымчука.

Предварительной рабочей версией следствия является то, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета.

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– Час назад, у себя дома, во время чистке наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук, – заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

На месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции.

В Киеве погиб депутат Дмитрий Тымчук

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