PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Киеве погиб депутат Дмитрий Тымчук

В Киеве погиб народный депутат от Народного фронта Дмитрий Тымчук.

В Киеве погиб депутат Дмитрий Тымчук

В Киеве нашли мертвым с огнестрельным ранением координатор группы Информационное сопротивление, депутата от Народного фронта Дмитрия Тымчука.

Предварительной рабочей версией следствия является то, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия – пистолета.

Читайте: Семья Дмитрия Тымчука: что известно о близких депутата

– Час назад, у себя дома, во время чистке наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук, – заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

На месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции.

В Киеве погиб депутат Дмитрий Тымчук

Ранее Факты ICTV писали, что умер советник президента Украины и бывший министр культуры Юрий Богуцкий.

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Полиция расследует гибель Тымчука как умышленное убийство
Президент соболезнует семье Дмитрия Тымчука
Гибель Дмитрия Тымчука: почему в этом деле стоит искать российский след
Гибель Дмитрия Тымчука: версии смерти депутата
Дмитрий Тымчук: биография и чем запомнился депутат
Семья Дмитрия Тымчука: что известно о близких депутата
Причина смерти Дмитрия Тымчука
Детские развлечения стали трагедией! Две девочки упали с недостройки, одна умерла
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка