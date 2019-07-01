Марина Шеремет загинула в аварії на Чернігівщині. Відома волонтерка померла на місці, її чоловік Сергій перебуває у реанімації.

Марина Шеремет померла в ДТП, яке сталося неподалік села Носівка на Чернігівщині. Автівка вилетіла у кювет і на швидкості врізалась у дерево. Жінка загинула на місці, а чоловік Сергій перебуває у реанімації.

У нього діагностували черепномозкову травму і травму руки. Він при свідомості, але особливо не розмовляє.

– Версій поки немає. Гальмівного шляху не було, вони на швидкості влетіли у кювет і дерево. Черговий сказав, що Марина начебто вдарилася головою в бічне скло. Поліцію викликали водії авто, що проїжджали повз. Скільки вони там були, поки невідомо, і як швидко Марина померла визначить судмедекспертіза, – розповіла знайома родини.

Нагадаємо, нардеп і координатора групи Інформаційний спротив Дмитро Тимчук загинув 19 червня внаслідок вогнепального пораненням у голову.